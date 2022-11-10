جمهور أرسنال يهاجم النادي بسبب "البرغر"!

شن جمهور أرسنال هجوما حادا على إدارة ناديه بسبب أسعار الطعام المقدم في ملعب "الإمارات" أثناء مباريات الفريق هذا الموسم.

وأثار جمهور الفريق موضوع أسعار الطعام في ملعب الإمارات عبر وسائل التواصل، وهاجموا ناديهم بسبب ما اعتبروه مبالغة في الأسعار.

وقال أحد الجمهور معلقا على سعر أحد الشطائر: "هل تأتي معها تذكرة المباراة بهذا السعر؟".

'Alright if it didn't cost your left kidney'



Arsenal are blasted for 'robbery' after charging £24 for a sandwich meal deal at the Emirates https://t.co/f3U5ia2F2Z — MailOnline Sport (@MailSport) November 10, 2022

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بينما وصف أحدهم الطعام بالبرغر القذر، وإن برر لناديه جودته ففي نهاية الأمر هو ملعب كرة وليس مطعما فاخرا.

ويعيش فريق "المدفعجية" موسما مميزا على صعيد بطولة الدوري الممتاز، إذ يتصدر أرسنال الترتيب برصيد 34 نقطة بعد مرور 14 جولة.

يذكر أن تذاكر حضور المباريات في ملعب "الإمارات" تعد من الأغلى في إنجلترا على صعيد التذاكر الموسمية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: goal