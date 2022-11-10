هل سقطت كرة مونديال روسيا سهوا في ملصق مونديال قطر؟(صورة)

قام المنتخب الروسي لكرة القدم بتصحيح الملصق الذي يصور كرات بطوات العالم، باستثناء كرة مونديال عام 2018 والذي أقيم في روسيا.

ونشر موقع EA Sports الذي يقوم بتصنيع وتطوير ألعاب الفيديو مثل سلسلة الفيفا عبر حسابع على "تويتر" صورة للعبة FIFA 23، المخصصة لمونديال قطر.

وأظهرت الصورة جميع كرات بطولات العالم منذ عام 1994 باستثناء كرة النسخة الأخيرة روسيا 2018.

ردا على ذلك، نشر ممثلو المنتخب الروسي ملصقا مصححا بإضافة كرة كأس العالم 2018.

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وليست هي المرة الأولى التي يتم فيها محاولة طمس كل ما يتعلق بالإنجازات الروسية فسبق لللجنة الأولمبية الدولية نشرمقطع فيديو لتطور الجمباز الفني في العالم، دون أن تأتي على ذكر بطلات الاتحاد السوفيتي وروسيا الشهيرات في هذا المجال.

وفي 28 فبراير، استبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المنتخبات والأندية الروسية من المشاركات الدولية،على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

كما مدد الفيفا في 21 يونيو، الإذن بتعليق عقود اللاعبين الأجانب الذين يلعبون في الدوري الروسي الممتاز، على أن يستمر القرار حتى يونيو من العام المقبل.

المصدر: RT