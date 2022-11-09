سفير المونديال القطري خالد سلمان: ما قلته بشأن المثلية الجنسية "أخرج من سياقه"

أعلن السفير القطري لبطولة كأس العالم خالد سلمان أن تصريحاته حول أن المثلية الجنسية "اضطراب عقلي" أخرجت من سياقها، مرحّبا بالجميع في قطر.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال خالد سلمان، لاعب كرة القدم الدولي السابق وأحد سفراء مونديال 2022: "يؤسفني أن ما قلته أخذ خارج السياق، لأنّ لا من ديننا ولا من طبائعنا أن نهين أو نشتم".

وأضاف: "الكل مرحّب فيه في قطر ولكن ديننا وثقافتنا لا يتغيران من أجل البطولة".

يؤسفني انه الي قلته تم اخذه خارج السياق لان لا من ديننا ولا من طبايعنا نهين او نشتم. الكل مرحب فيه في قطر ولكن ديننا وثقافتنا ما بيتغير

للبطولة. — خالد سلمان (@kh1q) November 9, 2022

وفي وقت سايق، كان قد قال سلمان في مقابلة بثتها القناة الألمانية العامة "تسيد دي اف": "خلال كأس العالم، ستحصل أمور كثيرة في البلاد.. فلنتحدث عن مثليّي الجنس..الأهم هو أن الجميع سيقبلون أن يأتوا الى هنا لكن عليهم قبول قواعدنا".

وأضاف أن المثلية الجنسية "حرام لأنها اضطراب في العقل" قبل أن تتم مقاطعته.

في حين أثار هذا التصريح عاصفة ردود فعل غاضبة، حيث اعتبرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر المكلفة الشؤون الرياضية، أن "تصريحات من هذا القبيل فظيعة".

وأكدت أنها لا تزال تثق بالضمانات الأمنية لجميع المشجعين، بمن فيهم أفراد مجتمع الميم، التي حصلت عليها من رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني أثناء زيارتها الدوحة مؤخرا.

وفي 21 سبتمبر، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن بلاده سترحب "بدون تمييز" بكافة المشجعين في كأس العالم لكرة القدم.

المصدر: "فرانس برس"