 
مباشر
عاجل
سوروفيكين: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محور مقاطعة خيرسون

أنس جابر تنشر صورا لزوجها وفريقها مع رسالة عاطفية (صور)

الرياضة

أنس جابر تنشر صورا لزوجها وفريقها مع رسالة عاطفية (صور)
Globallookpress Rob Prange
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u54w

نشرت نجمة التنس التونسية أنس جابر مجموعة من الصور تجمعها بمدربها وزوجها مرفقة برسالة عاطفية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، تحدثت فيها عن إنجازاتها خلال الفترة الماضية.

وتستعد أنس جابر، المصنفة الثانية عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، للمشاركة في بطولة مبادلة العالمية، التي تستضيفها العصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر 2022.

وقال أنس في رسالتها: "يا له من موسم، الكثير من المشاعر والألقاب والذكريات، كنت على وشك إضافة المزيد، لكني أعرف ما يجب فعله للوصول إلى قمم أعلى في العام المقبل.

لم أكن لأصل إلى القمة بدون وجود فريقي وعائلتي إلى جانبي: كريم وعصام وميلاني.

شكرا للرعاة على دعمهم لي على مدار الموسم، أحبكم جميعا.

إلى اللقاء قريبا على الملاعب".

يذكر أن أنس جابر (28 عاما) نجحت خلال الموسم الحالي في التأهل إلى نهائي بطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة، وهما من البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، لكنها خسرت في المباراتين.

المصدر: "twitter/Ons_Jabeur"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا