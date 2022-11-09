أنس جابر تنشر صورا لزوجها وفريقها مع رسالة عاطفية (صور)

نشرت نجمة التنس التونسية أنس جابر مجموعة من الصور تجمعها بمدربها وزوجها مرفقة برسالة عاطفية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، تحدثت فيها عن إنجازاتها خلال الفترة الماضية.

وتستعد أنس جابر، المصنفة الثانية عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، للمشاركة في بطولة مبادلة العالمية، التي تستضيفها العصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر 2022.

وقال أنس في رسالتها: "يا له من موسم، الكثير من المشاعر والألقاب والذكريات، كنت على وشك إضافة المزيد، لكني أعرف ما يجب فعله للوصول إلى قمم أعلى في العام المقبل.

لم أكن لأصل إلى القمة بدون وجود فريقي وعائلتي إلى جانبي: كريم وعصام وميلاني.

شكرا للرعاة على دعمهم لي على مدار الموسم، أحبكم جميعا.

إلى اللقاء قريبا على الملاعب".

What a season it has been, so many emotions, titles and memories. I was close to make it even bigger but I know what I have to do to reach higher summits next year!



I wouldn’t go through this rollercoaster without my team and my family by my side: Karim, Issam & Melanie. ❤️ pic.twitter.com/pleIdgnwbO — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) November 8, 2022

يذكر أن أنس جابر (28 عاما) نجحت خلال الموسم الحالي في التأهل إلى نهائي بطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة، وهما من البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، لكنها خسرت في المباراتين.

المصدر: "twitter/Ons_Jabeur"