شاهد.. لاعب مبتور الساق يسجل هدفا مذهلا

خطف لاعب كرة قدم من مبتوري الساق الأنظار بعد تسجيله هدفا مذهلا خلال إحدى المباريات في بولندا.

ووصلت كرة عرضية إلى مارسين أوليكسي، لاعب فريق وارتا بوزنان البولندي، ليحولها إلى شباك منافسه ستال رزيسزو، بعد تنفيذه مقصية جانبية بطريقة مذهلة.

واستعان أوليكسي البالغ 35 عاما بإحدى عكازتيه كي يرفع نفسه عن الأرض، قبل أن ينفذ حركته الخيالية، وسط ذهول زملائه في الملعب، وكل الحضور.

Let’s give it up for this brilliant goal by Polish amputee footballer Marcin Oleksy…pic.twitter.com/iAvCQBhRgB — Visegrád 24 (@visegrad24) November 8, 2022

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ولاقى هذا الهدف انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب بعض المعجبين بترشيحه لنيل جائزة بوشكاش، وفق صحيفة the sun الإنجليزية.

وتعرض أوليكسي إلى حادث خطير، حين صدمته سيارة أثناء تواجده على رأس عمله، ليتم نقله إلى المستشفى، حيث أجبر الأطباء على بتر ساقه، وفق صحيفة daily mail البريطانية.

وعاد اللاعب البولندي الذي كان يلعب في مركز حارس مرمى قبل الإصابة إلى ممارسة حياته الطبيعية مستعينا بكرسي متحرك، قبل أن يبدأ باستخدام العكازات، إلى أن بدأ ممارسة كرة القدم الخاصة لمبتوري الأطراف في عام 2019 كمهاجم، ثم تم استدعاؤه لمنتخب بولندا لذوي الاحتياجات الخاصة.

وشارك أوليكسي مع منتخب بلاده بولندا في نهائيات كأس العالم لمبتوري الأطراف (النسخة 17 من البطولة)، التي أقيمت خلال العام الجاري في تركيا.

وودع منتخب بولندا المنافسات من دور الستة عشر بخسارته أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 1-2، ثم انقاد لهزيمة أخرى من إنجلترا وبنتيجة 0-3، في مباريات تحديد المراكز من التاسع حتى السادس عشر.

لكن زملاء أوليكسي تمكنوا من هزيمة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ثم إيران، لينهوا البطولة في المركز الثالث عشر.

المصدر: arabicpost