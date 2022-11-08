 
مباشر

برشلونة يهزم أوساسونا بعشرة لاعبين وهدف عالمي (فيديو)

الرياضة

برشلونة يهزم أوساسونا بعشرة لاعبين وهدف عالمي (فيديو)
AFP CESAR MANSO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u4zk

انتزع فريق برشلونة فوزا ثمينا من مضيفه أوساسونا (2-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح المدافع دافيد غارسيا التسجيل لأصحاب الأرض بهدف مبكر سجله عند الدقيقة السادسة من انطلاق صفارة البداية.

وتلقى فريق برشلونة ضربة موجعة أخرى بطرد مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بحلول الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول.

وأدرك بيدري التعادل بعد ثلاث دقائق فقط من انطلاق صفارة بداية الشوط الثاني، ومن ثم اقتنص زميله المهاجم البرازيلي رافينيا هدف الفوز في الدقيقة 85 بتسديدة رأسية رائعة من فوق حارس المرمى، بعد تمريرة متقنة من العمق من زميله الهولندي فرينكي دي يونغ.

إقرأ المزيد
الصدارة لبرشلونة.. ريال مدريد يتجرع مرارة الهزيمة الأولى في الموسم
الصدارة لبرشلونة.. ريال مدريد يتجرع مرارة الهزيمة الأولى في الموسم

وحقق فريق برشلونة انتصاره الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة، ويبتعد في صدارة الليغا بفارق 5 نقاط عن منافسه التقليدي ريال مدريد قبل مباراته أمام ضيفه قاديش العنيد يوم الخميس المقبل.

في المقابل، مني نادي أوساسونا بالهزيمة الأولى بعد انتصارين متتاليين، ليتوقف رصيده عند 23 نقطة، ويشغل المركز السادس على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية هذه الجولة.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا