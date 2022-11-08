ميلان يعود من كريمونا بتعادل بطعم الهزيمة

خرج فريق ميلان بتعادل بطعم الهزيمة من ملعب مضيفه كريمونيزي (0-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفشل لاعبو "الروسونيري" في هز شباك نادي كريمونيزي المتواضع، على مدار شوطي اللقاء الذي أقيم على "استاد جيوفاني زيني - Stadio Giovanni Zini" بمدينة كريمونا.

واكتفى فريق ميلان، حامل اللقب، بنقطة يتيمة بعد هذ التعادل المخيب، رفع بها رصيده إلى 30 نقطة، وبات على بعد 8 نقاط خلف المتصدر نابولي.

في المقابل، اقتنص كريمونيزي نقطة ثمينة من ضيفه العريق، رفع بها رصيده إلى 7 نقاط، ويشغل المركز الثامن عشر حتى الآن، في جدول ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT