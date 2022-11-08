بوروسيا دورتموند يسقط أمام فولفسبورغ

تعرض فريق بوروسيا دورتموند لهزيمة مؤثرة أمام مضيفه فولفسبورغ (0-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ14 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ووقع على هدفي فولفسبورغ كل من المدافع الهولندي ميكي فان دي فين، والمهاجم الألماني لوكاس نميشا، في الدقيقتين (9، 90) على الترتيب.

ومني بوروسيا دورتموند بالهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ليتوقف رصيده عند 25 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري "البوندسليغا" حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، حقق فولفسبورغ انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة، ويتقدم إلى المركز الثامن على سلم الترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT