نابولي يواصل سلسلة انتصاراته

واصل فريق نابولي سلسلة انتصاراته على حساب ضيفه إمبولي بفوزه عليه بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز هدفي أصحاب الأرض كل من المهاجم المكسيكي هيرفينغ لوزانو، ولاعب خط الوسط البولندي بيوتر زيلينسكي، في الدقيقتين (69، و88 من ضربة جزاء) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" بمدينة نابولي.

وحقق نادي نابولي المتألق، بذلك انتصاره العاشر على التوالي، ورفع رصيده إلى 38 نقطة، وابتعد في صدارة الدوري "الكالتشيو"، بفارق 9 نقاط عن وصيفه ميلان قبل مباراته أمام مضيفه كريمونيزي مساء اليوم أيضا.

في المقابل، توقف رصيد نادي إمبولي عند 14 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر حتى الآن، في جدول ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT