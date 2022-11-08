"فيفا" و"يويفا" يسمحان بمواجهة روسيا ودّيا

أعلن اتحاد كرة القدم في طاجيكستان وأوزبكستان، الحصول على موافقة الاتحادين الدولي "FIFA" والأوروبي "UEFA" لكرة القدم، لخوض منتخبي البلدين مباراتين وديتين مع روسيا.

وسيتم إدراج هذين اللقاءين ضمن فترة التوقف الدولي لخوض مباريات الـ"فيفا"، ما يعني أن نقاط هذه المواجهات ستحتسب للمنتخبات الفائزة بها في التصنيف العالمي للمنتخبات.

ولن يتمكن المدربون من إجراء أكثر من ستة تبديلات في المباراة الواحدة.

وقد أعلن المدير الفني للمنتخب الروسي، فاليري كاربين، عن قائمة اللاعبين لتمثيل منتخب البلاد، وضمت سبعة لاعبين جدد.

يذكر أن الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم، قد قررا في نهاية شهر فبراير الماضي، استبعاد المنتخب والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات الدولية، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: " russian.rt.com"