الفن النبيل.. نزال بين حسناوتين روسيتين مغنية وبطلة أولمبية بالتزحلق

أعلن المروج الشهير لنزالات الملاكمة الروسي فلاديمير خريونوف، تنظيم مواجهة بين البطلة الأولمبية بالتزحلق على الجليد، آلينا زاغيتوفا، والمغنية الشهيرة، أولغا بوزوفا، يوم 9 مارس 2023.

ونقل موقع "Legalbet" عن فلاديمير خريونوف، قوله: "هل سيجري نزال بالملاكمة بين زاغيتوفا وبوزوفا؟ لقد حددت التاريخ وهو يوم 9 مارس. وسيكون النزال بين زاغيتوفا وبوزوفا هو الرئيسي".

يذكر أن آلينا زاغيتوفا، البالغة من العمر 20 عاما، فازت بجميع الألقاب الممكنة في رياضة التزحلق الفني على الجليد، وقررت في ديسمبر 2019، تعليق مسيرتها الاحترافية، والمشاركة في عرض "الجميلة النائمة" لبطلة التزحلق الفني على الجليد سابقا، تانيانا نافكا، زوجة دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي.

تشارك آلينا زاغيتوفا، في الوقت الحالي، بتقديم البرنامج التلفزيوني "Ice Age". ولم تعلن بعد رسميا وضع حد لمسيرتها الاحترافية في رياضة التزحلق الفني على الجليد.

أما أولغا بوزوفا، فتبلغ من العمر 36 عاما، وهي مغنية ومقدمة للبرامج التلفزيونية، وكانت زوجة للاعب نادي لوكوموتيف موسكو لكرة القدم، ديمتري تاراسوف، في الفترة ما بين عامي (2012-2016).

المصدر: "championat.com"