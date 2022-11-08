وزيرة ألمانية تعلق على تصريح سفير قطري للمونديال حول المثلية الجنسية

انتقدت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايسر، المسؤولة أيضا عن الشؤون الرياضية، بشدة تصريحات أحد سفراء قطر لمونديال 2022 التي وصف فيها المثلية الجنسية بأنها "اضطراب في العقل".

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وقالت فايسر في مؤتمر صحفي اليم الثلاثاء إن "تصريحات من هذا القبيل فظيعة.. وهذا أيضا هو السبب الذي يجعلنا نعمل آملين على تحسين الأمور في قطر في المستقبل".

وأشارت الوزيرة إلى أنها لا تزال تثق بالضمانات الأمنية لجميع المشجعين بمن فيهم أفراد مجتمع الميم، التي حصلت عليها من رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني أثناء زيارتها الدوحة مؤخرا.

وكان خالد سلمان لاعب منتخب قطر والسد السابق ووجه كأس العالم الصحراوي، وصف وفي مقابلة تلفزيونية المثلية الجنسية بأنها "مرض عقلي".

وعبر سلمان عن وجهة نظره بالشذوذ الجنسي على أنه حرام، أي معصية.

المصدر: أ ف ب