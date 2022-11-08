"فاض الكيل".. محمد سراج يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

أعلن عضو مجلس إدارة نادي الأهلي المصري، محمد سراج الدين، عن تقديم بلاغ ضد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بسبب ما نسب إليه من تجاوزات في حقه عبر قناة الزمالك.

ونشر سراج نص البلاغ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجاء فيه: "تم تقديم بلاغ اليوم لسيادة النائب العام من مستشاري القانوني مؤسسة أستاذ محمد عثمان ضد المدعو رئيس نادي الزمالك فيما صدر منه من تجاوزات وسب في حقي على قناة نادي الزمالك وموثق بالفيديو المنشور على صفحة القناة وبعض مواقع النادي

وأريد أن أتوجه بالشكر لكل جمهور النادي الأهلي العظيم وهذا ليس بغريب عليكم على المساندة الشديدة والدعم عقب ما حدث ودائما في الموعد ونستمد قوتنا منكم في الدفاع عن نادينا الحبيب سويا أعظم وأفضل جمهور وسند وأخوات

وبسلك الطرق الشرعية والقانونية وعدم الانجراف لمستوى متدني من الأخلاق لم أعتد عليها وليس هو بتربيتي أو أخلاقي ولا أفضل هذا الأسلوب ولكن أحيانا تضطرك الظروف وعدم المحاسبة والتمادي في الخطأ للدفاع عن نفسك بنفس الشكل ونفس الأسلوب وما فعلته بالأمس ومن قبل منذ عامين ونصف هو رسالة طبيعية بعد أن كان فاض الكيل ورسالة برضه أن مفيش أسهل من رد الإساءة بالإساءة ومفيش أسهل من قلة الأدب والتجاوز بالتجاوز لو حبنا الأصعب هو ضبط النفس

وأخيراً خالص احترامي وتقديري للجميع أندية وجماهير من الأنقياء المحترمين في بلدنا الحبيبة مصر وحقي لن أتنازل عنه ولن أقبل أي إساءة في حق النادي الأهلي أو حق عائلتي ونفسي سابقا أو لاحقا".

المصدر: "@serageldinahly"