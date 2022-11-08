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طرد لاعب سوري بسبب مواجهته لاعبا من إسرائيل

الرياضة

طرد لاعب سوري بسبب مواجهته لاعبا من إسرائيل
Legion-Media
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أعلن الاتحاد الرياضي السوري عن طرده للاعب التنس كريم العلاف المقيم في أمريكا من المنظمة وذلك لمواجهته للاعب إسرائيلي في بطولة أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك العلاف في بطولة M15Fayettevill.AR للرجال والتي بدأت منافساتها منذ نهاية الشهر الماضي 31 أكتوبر وتستمر حتة الـ6 من الشهر الجاري، بمشاركة 56 لاعب تنس.

طرد لاعب سوري بسبب مواجهته لاعبا من إسرائيل
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وفي يوم الأربعاء الماضي واجه اللاعب السوري البالغ 24 عاما نظيره الإسرائيلي نيتسان ريكليس وحقق الفوز في دور 32 من البطولة بنتيجة مجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-1 خلال ساعة واحدة و15 دقيقة.

وبهذه النتيجة ضمن العلاف تأهله إلى دور الـ 16 من البطولة، على أن يواجه لاعب التنس الأمريكي إيدان كيم في الدور المقبل.

المصدر: "وكالات"

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