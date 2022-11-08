شاهد.. "لقطة الموسم" للاعب ريال مدريد

أثارت لقطة تسديدة لاعب ريال مدريد، الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي، التي دخلت إلى شرفة منزل مجاور لملعب مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو مساء الاثنين، الكثير من التفاعل.

وسدد فالفيردي كرة قوية في الشوط الثاني من زمن المباراة، ارتطمت بقدم أحد مدافعي رايو لتحلق بعيدا خارج المستطيل الأخضر، قبل أن تدخل شرفة إحدى الشقق السكنية المطلة على ملعب المباراة.

Goooool en el balcón del vecinoooo pic.twitter.com/lAuyEswWO6 — carracuki (@carracuki) November 7, 2022

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وأثارت اللقطة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي الثلاثاء إذ وصفها البعض بأنها "لقطة الموسم".

وانتشر فيديو تسديدة نجم ريال مدريد، حيث ظهر فيه سكان المنزل الذي دخلته كرة فالفيردي وهم يحملون الكرة وسط تصفيق وصيحات من جانب جمهور الفريق المضيف.

وتكبد ريال مدريد الهزيمة الأولى في الموسم الجاري 2-3، بعد 10 انتصارات وتعادلين، ليتوقف رصيده عند 32 نقطة، ويخفق في استعادة صدارة الدوري الإسباني من غريمه التقليدي برشلونة الذي رفع رصيده إلى 34 نقطة، إثر تغلبه على ضيقه ألميريا بهدفين دون رد يوم السبت الماضي، وأمامه فرصة توسيع الفارق بصدارة الدوري إلى 5 نقاط مؤقتا قبل توقف المباريات مع بدء مونديال قطر.

المصدر: RT