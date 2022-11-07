الصدارة لبرشلونة.. ريال مدريد يتجرع مرارة الهزيمة الأولى في الموسم

مني فريق ريال مدريد بالهزيمة الأولى في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم على يد مضيفه رايو فاليكانو (2-3) مساء يوم الأحد، في ختام مباريات الجولة الـ13 من الدوري.

ووقع على ثلاثية أصحاب الأرض كل من اللاعبين الإسبانيين سانتي كوميسانيا وألفارو غارسيا، والأرجنتيني أوسكار تريخو، في الدقائق (5، 44، 67 من ضربة جزاء) على الترتيب.

بينما سجل ثنائية الفريق الملكي كل من لاعب خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش ، والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، في الدقيقتين (37، 41 من ركلة جزاء).

وتكبد ريال مدريد الهزيمة الأولى في الموسم الجاري بعد 10 انتصارات وتعادلين، ليتوقف رصيده عند 32 نقطة، ويخفق في ااستعادة صدارة الدوري الإسباني من غريمه التقليدي برشلونة الذي رفع رصيده إلى 34 نقطة، إثر تغلبه على ضيقه ألميريا بهدفين دون رد يوم السبت الماضي، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

بينما حقق نادي رايو فاليكانو انتصاره الرابع على التوالي، والسادس في الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وأربع هزائم، ورفع رصيده إلى 21 نقطة، وانفرد بالمركز الثامن في جدول ترتيب الليغا.

المصدر: وكالات