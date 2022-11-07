أول تعليق للروسي بيفول بعد دفاعه بنجاح عن لقب بطل العالم للملاكمة

أعرب الملاكم الروسي دميتري بيفول عن سعادته بعد دفاعه بنجاح عن لقب بطل العالم حسب رابطة الملاكمة العالمية WBA بفوزه على متحديه المكسيكي جيلبرتو راميريز، رغم عدم رضاه التام عن أدائه.

وتمكن بيفل من الفوز جيلبرتو راميريز بالنقاط بقرار الحكام بالإجماع، بنتيجة: (118-110، 117-111، 117-111) في النزال الذي جمعهما مساء الأحد الماضي، العاصمة الإماراتية لأبو ظبي، ليحتفظ بحزام بطل العالم (WBA) للوزن الخفيف الثقيل ما دون (79.4 كجم).

وقال بيفول في مقابلة مع قناة "iFL TV" على اليوتيوب: "أنا راضٍ بنسبة 70%. لأنني أدرك أنه كان باستطاعتي أن أكون أفضل. لا يمكنني القول إنني فعلت شيئا ما بشكل خاطئ. لكن كان من الممكن أن أوجه المزيد من اللكمات وأن أكون أكثر عدوانية".

وأضاف الملاكم الروسي: "على أي حال، أنا سعيد".

وحقق دميتري بيفول (31 عاما) انتصاره الحادي عشر على التوالي خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، من دون أي هزيمة.

في المقابل، تجرع جيلبرتو راميريز (31 عاما) مرارة الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية حتى الآن، بعد 44 انتصارا.

المصدر: "championat.com"