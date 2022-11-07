"نوفوستي": وفاة نجل رئيس اتحاد التايكواندو الأوكراني في موسكو

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، بأن عضو المجموعة الموسيقية "FNLN" أردا سامانبا، نجل رئيس اتحاد التايكواندو الأوكراني ليسيك سامانجيا، توفي في موسكو، وسط ظروف غامضة.

ونقلت "نوفوستي" خبر وفاة أردا سامانبا، عن مصدر مطلع على الوضع.

كما أفاد موقع "Life.ru"، بأنه تم العثور على جثة الموسيقي في الشقة بعد يومين من وفاته.

وأشار المصدر إلى أنه في الشقة تواجدت زوجة المتوفي مع طفليهما التوأم وعليهم علامات سوء التغذية، ولم تتمكن المرأة من شرح ما حدث.

المصدر: "russian.rt.com"