حارس يسجل ويطرد بعد فرحته المجنونة.. وفريقه يخسر في اللحظات الأخيرة (فيديو)

لم تكتمل فرحة الحارس الأوروغوياني سيباستيان فييرا لاعب نادي أتلتيكو جونيور خلال مباراة فريقه أمام ديبورتيفو بيريرا في الدوري الكولومبي لكرة القدم.

ونجح فييرا في تسجيل ركلة جزاء التي حصل عليها فريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في شوط المباراة الثاني، وفريقه متأخر بنتيجة 3-2.

ليحتفل الحارس البالغ 39 عاما بجنون ويخلع قميصه للتعبير عن فرحته بهدف التعادل، لكن ذلك الاحتفال كلفه الحصول على بطاقة صفراء ثانية ليطرد في الدقيقة 90+5.

La figura de la noche Mario Sebastián Viera 😂😂😂😂😂😂😂pic.twitter.com/5HaXnwfQjc — The League + (@LeagueOfi) November 7, 2022

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وطرد فييرا كان الثاني في صفوف أتلتيكو جونيور، وذلك بعد طرد المهاجم المخضرم كارلوس باكا في الدقيقة 81، ليلعب جونيور ما تبقى من دقائق قليلة بتسعة لاعبين.

الوقت المتبقي من المباراة كان كافيا بالنسبة إلى ديبورتيفو بيريرا ليتمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90+9، مستغلا النقص العددي الواضح في صفوف أتلتيكو جونيور.

وبالتأكيد فإن فييرا سيندم على طرده غير المبرر في وقت قاتل من المباراة، والذي كلف فريقه خسارة كان يمكن تجنبها.

المصدر: goal