بالفيديو.. 10 بطاقات حمراء في نهائي أرجنتيني ملتهب

شهدت مواجهة كأس الأبطال (السوبر) لكرة القدم في الأرجنتين، أحداثا درامية في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، الأحد.

وساد التعادل 1-1 بين ريسنغ وبوكا جونيورز حتى الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي.

ولكن عند الدقيقة 118، سجل كارلوس ألكاراز هدف التقدم لمصلحة ريسنغ، قبل أن يتلقى بدوره بطاقة حمراء، بسبب طريقة احتفاله المستفزة أمام مشجعي بوكا جونيورز التي تسببت في إثارة غضب لاعبي بوكا، ليقوم الحكم بتوزيع خمس بطاقات حمراء على لاعبي بوكا عقب فض الاشتباك.

The trouble started when Carlos 'Charly' Alcaraz scored a winner for Racing Club in the last minute of extra time and celebrated in front of the Boca Juniors fans completely unfazed by the hundreds of bottles thrown in his direction.pic.twitter.com/LWRdujolW9 — Sam Street (@samstreetwrites) November 7, 2022

World Cup referee Facundo Tello dished out ten red cards as Racing Club beat Boca Juniors 2-1 to win the Champions Trophy in Argentina.pic.twitter.com/D4lvJtQL7Z — Sam Street (@samstreetwrites) November 7, 2022

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وبالتالي تبقى في الفريق 6 لاعبين فقط في الملعب، وهو ما دفع الحكم لإعلان نهاية المباراة بفوز ريسنغ بنتيجة (2-1)، لأن عدد لاعبي بوكا بالملعب أقل من الحد القانوني (7)، ليطلق صافرته معلنا تتويج فريق ريسنغ بطلا لبطولة كأس الأبطال (السوبر الأرجنتيني).

ولم يكتف حكم اللقاء بطرد اللاعبين المتواجدين فوق أرضية الميدان، إذ امتد الطرد ليشمل بعض اللاعبين البدلاء.

بهذا كانت حصيلة اللقاء من البطاقات الحمراء سبعة لاعبين من بوكا وثلاثة من ريسنغ خلال المباراة.

المصدر: "وكالات"