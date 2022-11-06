الدوري الإيطالي.. خطأ قاتل يحسم ديربي العاصمة روما لصالح لاتسيو

خرج لاتسيو منتصرا من ديربي العاصمة وأزاح جاره روما ليصبح ثالثا بفارق الأهداف أمام أتالانتا، وذلك بفضل خطأ قاتل أهداه الفوز 1-0 الأحد في المرحلة الـ13 من الدوري الإيطالي.

ويدين لاتسيو بالفضل في هذا الفوز إلى مدافع نادي روما، البرازيلي روجير إيبانيس دا سيلفا، الذي ارتكب خطأ فادحا وفقد الكرة، ليخطفها مواطنه فيليبي أندرسون في طريقه للتسجيل في مرمى الحارس البرتغالي روي باتريسيو، في الدقيقة 29.

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وبفوزه الأول منذ أبريل 2017 في مباراة محتسبة على أرض جاره الذي يتشارك معه الملعب الأولمبي، عاد لاتسيو إلى سكة الانتصارات بعد هزيمة في المرحلة الماضية بين جماهيره أمام ساليرنيتانا (1-3) وبعدها على أرض فيينورد روتردام الهولندي في "يوروبا ليغ" (0-1)، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة ويصبح ثالثا في الدوري بفارق الأهداف أمام أتالانتا الخاسر السبت أمام نابولي المتصدر (1-2)، ونقطتين أمام روما الخامس الذي مني بهزيمة رابعة للموسم.

وبهذه الهزيمة، قد يجد روما نفسه في المركز السادس في حال تعادل أو فاز إنتر (24 نقطة) على مضيفه وغريمه يوفنتوس في وقت لاحق اليوم الأحد.

المصدر: وكالات