صلاح يحقق عدة أرقام مميزة بعد قيادته ليفربول للفوز على توتنهام

حقق النجم المصري محمد صلاح، عدة أرقام مميزة بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز على مضيفة توتنهام بنتيجة 2-1 اليوم الأحد، في المرحلة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل صلاح هدفي فريقه في الدقيقتين 11 و40، بينما أحرز المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين، هدف توتنهام في الدقيقة 70.

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ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد وصل عدد الأهداف التي شارك صلاح في تسجيلها مع ليفربول هذا الموسم بكافة المسابقات، إلى 19 هدفا، بواقع 14 هدفا و5 تمريرات حاسمة في 20 مباراة.

19 - Mohamed Salah has 19 goals + assists after 20 games in all competitions this season for @LFC (14 goals, 5 assists); in his six seasons with the club, only once before has he had more goal involvements after 20 games (28 in 2021-22). Permanent. pic.twitter.com/e7SsSi0fyB — OptaJoe (@OptaJoe) November 6, 2022

وأضافت الشبكة أن صلاح تخطى هذا الرقم مرة واحدة فقط خلال مواسمة الستة السابقة مع ليفربول، وكانت في موسم 2020-2021 عندما ساهم في تسجيل 28 هدفا بعد لعبه 20 مباراة.

من جانبها، ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن صلاح هز شباك ملعب "توتنهام هوتسبير ستاديوم" للمرة الأولى في مسيرته، ليرفع عدد الملاعب التي سجل فيها بالدوري الإنجليزي الممتاز إلى 25 ملعبا.

Mohamed Salah scores his first goals at the Tottenham Hotspur Stadium - the 25th venue Salah has scored at in the @premierleague



Turf Moor is now the only stadium Salah has made 3+ PL apps at without scoring pic.twitter.com/uXL9RxBF4Y — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) November 6, 2022

وأشارت الشبكة إلى أن ملعب "تيرف مور" الخاص ببيرنلي، هو الملعب الوحيد الذي لعب فيه صلاح ثلاث مباريات دون أن ينجح في التسجيل فيه.

أما شبكة "سكواكا"، فقالت إن صلاح رفع رصيده إلى 14 هدفا في كافة المسابقات هذا الموسم، ليأتي في المركز الثاني من حيث عدد الأهداف التي سجلها لاعبو الدوري الإنجليزي في كافة المسابقات، وراء مهاجم مانشستر سيتي، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجل 23 هدفا، وأمام هاري كين، صاحب الـ12 هدفا مع توتنهام.

Most goals scored by Premier League players across all competitions this season:



▪️ 23 - Erling Haaland

▪️ 14 - Mohamed Salah

▪️ 12 - Harry Kane



You have to combine two and three to beat Haaland. 🤯 — William Hill (@WilliamHill) November 6, 2022

المصدر: "أوبتا" + سكاي سبوتس"