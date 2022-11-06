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صلاح يحقق عدة أرقام مميزة بعد قيادته ليفربول للفوز على توتنهام

الرياضة

صلاح يحقق عدة أرقام مميزة بعد قيادته ليفربول للفوز على توتنهام
Legion-Media
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حقق النجم المصري محمد صلاح، عدة أرقام مميزة بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز على مضيفة توتنهام بنتيجة 2-1 اليوم الأحد، في المرحلة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل صلاح هدفي فريقه في الدقيقتين 11 و40، بينما أحرز المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين، هدف توتنهام في الدقيقة 70.

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ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد وصل عدد الأهداف التي شارك صلاح في تسجيلها مع ليفربول هذا الموسم بكافة المسابقات، إلى 19 هدفا، بواقع 14 هدفا و5 تمريرات حاسمة في 20 مباراة.

وأضافت الشبكة أن صلاح تخطى هذا الرقم مرة واحدة فقط خلال مواسمة الستة السابقة مع ليفربول، وكانت في موسم 2020-2021 عندما ساهم في تسجيل 28 هدفا بعد لعبه 20 مباراة.

من جانبها، ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن صلاح هز شباك ملعب "توتنهام هوتسبير ستاديوم" للمرة الأولى في مسيرته، ليرفع عدد الملاعب التي سجل فيها بالدوري الإنجليزي الممتاز إلى 25 ملعبا.

وأشارت الشبكة إلى أن ملعب "تيرف مور" الخاص ببيرنلي، هو الملعب الوحيد الذي لعب فيه صلاح ثلاث مباريات دون أن ينجح في التسجيل فيه.

أما شبكة "سكواكا"، فقالت إن صلاح رفع رصيده إلى 14 هدفا في كافة المسابقات هذا الموسم، ليأتي في المركز الثاني من حيث عدد الأهداف التي سجلها لاعبو الدوري الإنجليزي في كافة المسابقات، وراء مهاجم مانشستر سيتي، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجل 23 هدفا، وأمام هاري كين، صاحب الـ12 هدفا مع توتنهام.

المصدر: "أوبتا" + سكاي سبوتس"

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