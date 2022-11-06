الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يسقط مانشستر يونايتد بثلاثية

حقق أستون فيلا فوزا ثمينا على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف واحد اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية أستون فيلا، كل من ليون بايلي، ولوكاس دين، وجاكوب رامسي في الدقائق 8، 11، و49، بينما سجل لوك شو هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة 45.

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وحقق أستوف فيلا فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد الإسباني أوناي إيمري، الذي حل بدلا من الإنجليزي ستيفن جيرارد المقال من منصبه بسب سوء النتائج.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 15 نقطة ليرتقي إلى المركز الـ14 بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 23 نقطة في المركز الخامس.

المصدر: وكالات