السعودية تهزم إيسلندا ودّيا استعدادا لمونديال قطر

تغلب منتخب السعودية لكرة القدم على نظيره الأيسلندي1-0 الأحد في ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن برنامج "الأخضر" الإعدادي لكأس العالم 2022 في قطر.

وسجل سعود عبد الحميد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26.

وكانت المباراة الرابعة لـ"الأخضر" في معسكر أبوظبي، بعدما سبق له الفوز على مقدونيا الشمالية 1-0، والتعادل مع ألبانيا 1-1 وهندوراس 0-0.

وتخوض السعودية آخر مبارياتها في العاصمة الإماراتية أمام بنما الخميس، قبل العودة إلى الرياض للقاء كرواتيا في 16 نوفمبر الحالي.

ويتوجه "الأخضر" بعد مباراة كرواتيا إلى الدوحة لخوض منافسات المجموعة الثالثة في مونديال قطر التي تضم أيضا منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

المصدر: أ ف ب