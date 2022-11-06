الدوري الإنجليزي.. أرسنال يهزم تشيلسي ويستعيد الصدارة

استعاد أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفوزه الثمين على مضيفه تشيلسي بهدف دون رد، اليوم الأحد، في قمة المرحلة الـ15 من "البريمير ليغ".

ويدين أرسنال بالفضل في هذا الفوز، لمدافعه البرازيلي غابرييل ماجاليس، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.

وبهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 34 نقطة، ليستعيد الصدارة وفارق النقطتين أمام حامل اللقب مانشستر سيتي الفائز أمس البست على فولهام بنتيجة 2-1.

في المقابل، تجمد رصيد تشيلسي عند 21 نقطة في المركز السابع.

المصدر: RT