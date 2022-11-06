ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء فايكانو لاستعادة صدارة الدوري

سيغيب مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما مرة جديدة عن صفوف فريقه ضد رايو فايكانو الاثنين في ختام المرحلة الـ13 من الدوري الإسباني حسبما أعلن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي اليوم الأحد.

ولا يزال بنزيما يشعر بعدم الارتياح بعد إصابته في الفخذ الأيسر وذلك قبل أسبوعين فقط من انطلاق مونديال قطر.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي المكرس لمباراة ريال مدريد ورايو فايكانو "لن يلعب (بنزيما) غدا لأن المشاعر ليست جيدة، لقد تدرب يوم الجمعة وبدا جيدا ثم واجه بعض المشاكل، لذا لن يكون متاحا" لمباراة الاثنين.

وعاد بنزيما إلى الملاعب في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي ضد سلتيك الاسكتلندي بعد أن غاب عن ثلاث مباريات بسبب إجهاد عضلي في فخذه الأيسر حيث دخل في الدقيقة 62 بدلا من البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقال أنشيلوتي بعد تلك المباراة إن بنزيما يشعر بالسعادة وبالتالي سيكون متاحا للمباراة ضد رايو فايكانو. لكن يومي السبت والأحد لم يتدرب الدولي الفرنسي مع زملائه، واكتفي بالتمارين الفردية.

ويتطلع ريال مدريد (32 نقطة) لاستعادة صدارة الدوري الإسباني من غريمه برشلونة الذي رفع رصيده إلى 34 نقطة بعد فوزه أمس السبت على ألميريا بهدفين دون رد.

المصدر: وكالات