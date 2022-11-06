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بايرن ميونخ يكشف موقف نجمه الكندي ديفيز من المشاركة في مونديال قطر

الرياضة

بايرن ميونخ يكشف موقف نجمه الكندي ديفيز من المشاركة في مونديال قطر
AP
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قال نادي بايرن ميونخ، إن إصابة ظهيره الأيسر ألفونسو ديفيز ليست بالسوء الذي كان متخوفا منه في البداية، وإنها لن تحرمه من المشاركة مع المنتخب الكندي في مونديال "قطر 2022".

وعانى ديفيز البالغ من العمر 22 عاما مما وصفه بايرن، اليوم الأحد، بـ"شد في أوتار الركبة" خلال المباراة التي شهدت فوز البايرن 3-2 على هيرتا برلين في الدوري الألماني، أمس السبت.

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وقال بايرن إن الفريق الطبي أكد التشخيص، وإن "مشاركة اللاعب الكندي الدولي في مونديال قطر ليست مهددة".

وأكد بايرن في بيانه، أن الدولي الكندي سيغيب عن آخر مباراتين للفريق قبل العطلة الشتوية، لكنه سيعود للحاق بمنتخب بلاده للمشاركة في كأس العالم في قطر.

ويخوض منتخب كندا مباراتين وديتين استعدادا لمونديال قطر، واحدة ضد البحرين في المنامة في 11 نوفمبر، والأخرى ضد اليابان بدبي في 17 منه.

وتلعب كندا في المجموعة السادسة بالمونديال، حيث تواجه بلجيكا في 23 نوفمبر، ثم كرواتيا في 27 منه والمغرب في الأول من ديسمبر.

المصدر: وكالات

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