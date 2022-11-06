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الروسية كاساتكينا تودع منافسات البطولة الختامية على يد غارسيا

الرياضة

الروسية كاساتكينا تودع منافسات البطولة الختامية على يد غارسيا
AP
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قلبت الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة سادسة، تأخرها أمام الروسية داريا كاساتكينا الثامنة إلى فوز صعب 4-6 و6-1 و7-6، لتبلغ نصف نهائي البطولة الختامية لموسم التنس في تكساس الأمريكية.

وجاءت المبارزة على آخر البطاقات المؤهلة إلى نصف النهائي، حامية ومشوقة، حسمتها الفرنسية بشق النفس.

وأصبحت غارسيا، المصنفة سادسة، أول لاعبة من بين ثلاثين تنجح في الفوز على كاساتكينا بعد أن تتأخر بمجموعة.

واختتم دور المجموعات فجر الأحد، عندما فازت البولندية إيغا شفيونتيك، الأولى عالميا والضامنة تأهلها سابقا، على الأمريكية الشابة كوكو غوف 6-3 و6-0، علما بأن غوف كانت قد فقدت أي أمل بالتأهل عن مجموعة "تريسي أوستن" التي تصدرتها شفيونتيك بثلاثة انتصارات أمام غارسيا (2-1).

وتلتقي شفيونتيك، بطلة رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز، في الدور نصف النهائي للبطولة الختامية مع البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة سابعة، فيما تلعب

غارسيا مع اليونانية ماريا ساكاري.

المصدر: وكالات

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