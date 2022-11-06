بيكيه يودع برشلونة بالدموع والجماهير تهتف "رئيس رئيس" (فيديو)

ودع قطب دفاع برشلونة جيرار بيكيه، مشجعي ناديه بطريقة مؤثرة بعد خوضه مباراته الأخيرة في صفوف النادي الكتالوني والتي انتهت بفوزه على ألميريا 2-0 أمس السبت وتصدر الدوري المحلي مؤقتا.

وأعلن بيكيه بشكل مفاجئ اعتزاله الخميس الماضي واضعا حدا لمسيرة مظفرة في صفوف برشلونة على مدى 14 عاما شهدت إحرازه بطولة الدوري المحلي 8 مرات، وكأس إسبانيا 7 مرات، ودوري أبطال أوروبا 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، والكأس السوبر الأوروبية 3 مرات أيضا بالإضافة إلى تتويجه بطلا للعالم مع منتخب إسبانيا عام 2010 وكأس أوروبا عام 2012.

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وقال بيكيه (35 عاما) بعد المباراة التي خرج فيها في الدقيقة 84 عندما وقف له الجمهور تحية للخدمات الكبيرة التي قدمها "عندما نتقدم بالسن، ندرك بأن الحياة هي الحب، لكن أيضا معرفة متى الرحيل. حبي لبرشلونة قوي جدا لدرجة أنه حان الوقت لكي نبتعد قليلا".

وأضاف وهو يذرف الدموع "أنا واثق بأنني سأتواجد هنا في المستقبل. لقد ولدت وسأموت هنا" في الوقت الذي أطلق فيه مشجعو النادي هتافات "رئيس، رئيس" في إشارة إلى إمكانية توليه رئاسة النادي مستقبلا.

وخاض بيكيه 616 مباراة بألوان برشلونة في مختلف المسابقات سجل خلالها 53 هدفا، وهو خامس اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات في صفوف الفريق الكتالوني، علما بأن الرقم القياسي بحوزه النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي حاليا (778 مباراة) يليه تشافي مدرب برشلونة حاليا (مع 767 مباراة)، ثم سيرجيو بوسكيتس (694)، وأنديرس إنييستا (674).

وحدهما ميسي (35 لقبا) وإنييستا (32 لقبا) أحرزا مع برشلونة عددا أكبر من الألقاب من بيكيه (30).

وخاض بيكيه في صفوف منتخب إسبانيا 102 مباراة على الصعيد الدولي قبل اعتزاله عام 2018 وهو أحد 13 لاعبا تخطوا حاجز المئة مباراة دولية في إسبانيا.

المصدر: وكالات