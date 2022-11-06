ألفونسو ديفيز يثير القلق في كندا قبل أسبوعين من المونديال

سادت حالة من القلق صفوف الكنديين بسبب إصابة نجم منتخب بلادهم ألفونسو ديفيز قبل نحو أسبوعين من انطلاق مونديال قطر بعد أن خرج مصابا من مباراة فريقه بايرن ميونخ وهرتا برلين أمس السبت.

وأمسك ديفيز بظهر فخذه الأيمن قبل أن يخرج في حالة عدم ارتياح واضحة في الدقيقة 63 من المباراة التي فاز فيها الفريق البافاري بنتيجة 3-2 على هيرتا ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وعن طبيعة إصابة ديفيز، قال المدير الفني للبايرن، يوليان ناغيلسمان "وفقا للطبيب، هو على الأقل تمزق في الألياف. يجب أن ننتظر ونرى ما سيأتي (مع مزيد من الفحوص) غدا".

وبدأ ديفيز، الذي يمكنه اللعب في مركز الظهير الأيسر أو الجناح، جميع مباريات بايرن ميونخ الـ13 في الدوري باستثناء واحدة هذا الموسم، كما لعب في جميع مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا باستثناء واحدة.

وأحرز ديفيز 12 هدفا في 35 مباراة مع منتخب كندا.

ويخوض منتخب كندا مباراتين وديتين استعدادا لمونديال قطر، واحدة ضد البحرين في المنامة في 11 نوفمبر، والأخرى ضد اليابان بدبي في 17 منه.

وتلعب كندا في المجموعة السادسة بالمونديال، حيث تواجه بلجيكا في 23 نوفمبر، ثم كرواتيا في 27 منه والمغرب في الأول من ديسمبر.

المصدر: أ ب