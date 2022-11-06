رد فعل مالديني بعد تسجيل نجله دانييل لهدف في شباك ميلان

سجل دانييل مالديني، نجل أسطورة نادي ميلان، باولو مالديني، هدفا لفريقه سبيزيا في شباك "الروسونيري"، خلال مباراة جمعت الفريقين أمس السبت في الدوري الإيطالي.

وجاء هدف دانييل المعار من نادي ميلان، بتسديدة مقوسة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 59.

وضع باولو مالديني بعد هدف أبنه :

( يا خاين العشرة هانت عليك تسجل ضد أجدادك )

😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/9nedCoIxCI — السير د . سعد سبيشل 1 (@saadalfaraj52) November 6, 2022

وهذا الهدف هو الأول لصاحب الـ21 عاما في الدوري الإيطالي بقميص سبيزيا بعدما سجل من قبل في شباك كومو بكأس إيطاليا.

والتقطت الكاميرات رد فعل باولو مالديني، الذي يشغل حاليا منصب المدير الرياضي في ميلان، بعد هز نجله لشباك "الروسونيري"، حيث ظهر وهو يجلس في المدرجات عبوس الوجه.

Look how happy Paolo Maldini looks after his son Daniel scored a goal against Milan. 😳 pic.twitter.com/uDJylFPdqf — Haris Mrkonja N1 (@harismrkonjan1) November 5, 2022

ورغم هدف دانييل فقد نجح ميلان فخطف الفوز بنتيجة 2-1 ليقفز للمركز الثاني في الدوري الإيطالي مع 29 نقطة.

المصدر: thescore.com