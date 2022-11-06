 
مباشر

رد فعل مالديني بعد تسجيل نجله دانييل لهدف في شباك ميلان

الرياضة

رد فعل مالديني بعد تسجيل نجله دانييل لهدف في شباك ميلان
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u4bk

سجل دانييل مالديني، نجل أسطورة نادي ميلان، باولو مالديني، هدفا لفريقه سبيزيا في شباك "الروسونيري"، خلال مباراة جمعت الفريقين أمس السبت في الدوري الإيطالي.

وجاء هدف دانييل المعار من نادي ميلان، بتسديدة مقوسة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 59.

وهذا الهدف هو الأول لصاحب الـ21 عاما في الدوري الإيطالي بقميص سبيزيا بعدما سجل من قبل في شباك كومو بكأس إيطاليا.

والتقطت الكاميرات رد فعل باولو مالديني، الذي يشغل حاليا منصب المدير الرياضي في ميلان، بعد هز نجله لشباك "الروسونيري"، حيث ظهر وهو يجلس في المدرجات عبوس الوجه.

ورغم هدف دانييل فقد نجح ميلان فخطف الفوز بنتيجة 2-1 ليقفز للمركز الثاني في الدوري الإيطالي مع 29 نقطة.

المصدر: thescore.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا