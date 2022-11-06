إيتو يرد على طريقته على إمكانية استبعاد الكاميرون من مونديال قطر (فيديو)

ظهر رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، أمس السبت في فيديو وهو يقوم باقتناء القميص الجديد للمنتخب الكاميروني والذي أثيرت حوله ضجة كبيرة مؤخرا.

وحرص إيتو على أن يكون أول الوافدين على شركة "وان أول سبورتس" الأمريكية التي شرعت في التسويق للقميص الجديد لـ"الأسود غير المروضة"، والتي تعاقد معها الاتحاد الكاميروني مؤخرا خلفا لشركة "لو كوك سبورتيف" الفرنسية.

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ويبدو أن إيتو قد تعمد الظهور في الفيديو الذي نشره الاتحاد الكاميروني لكرة القدم على حسابه في موقع "تويتر"، للرد على تقرير نشره موقع "غول" العالمي الجمعة الماضي، والذي أحدث ضجة بشأن إمكانية استبعاد الكاميرون من مونديال "قطر 2022".

Le Président de la Fédération Camerounaise de Football, @SamuelEtoo a acheté son maillot à la boutique #EDIMO Sarl à Douala ce samedi 5 novembre 2022. Il est attendu à 17H00 à #PLAYCE à Yaoundé.#FIFAWC2022 | #QATAR2022 | #ALLEZLESLIONS | #LETSROARTOGETHER | #INDOMPTABLESpic.twitter.com/wtAEVilPKg — Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) November 5, 2022

وأرجع الموقع إمكانية استبعاد الكاميرون من المونديال إلى وجود ما أسماه "خلاف" بين الاتحاد الكاميروني لكرة القدم وشركة "لو كوك سبورتيف" المصنعة لقميص المنتخب الكاميروني، حيث فسخ إيتو العقد مع الشركة الفرنسية، ليتعاقد قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم مع شركة "وان أول سبورتس"، وهو أمر شاقه عوار قضائي إثر اختصاص القانون الفرنسي لحل النزاعات بين الطرفين.

واستدل موقع "غول" بتصريحات المحامي الكاميروني كريستيان بومو نتيمباني الذي يستقر في باريس ويعمل وفق القانون الفرنسي لتأكيد احتمالية استبعاد الكاميرون.

وقال بومو نتيمباني في تصريحات نقلها موقع "أكتو كاميرون" الكاميروني: "أدعو الجميع إلى الهدوء، القانون الفرنسي يحسم النزاع (بين الاتحاد الكاميروني وشركة لو كوك سبورتيف) وهي نقطة لابد من أخذها في الاعتبار".

وأضاف: "أدعو الطرفين للجلوس الآن وحل المسألة بشكل ودي أو أخذ قرار بشأن استمرار الشراكة".

وتابع: "رفض الاتحاد الكاميروني تنفيذ قرارات يفرضها القانون الفرنسي المختص بالنزاع يمكن أن يؤدي إلى استبعاد الكاميرون من كأس العالم".

تجدر الإشارة إلى أن قرعة مونديال قطر وضعت منتخب الكاميرون في المجموعة السابعة إلى جانب البرازيل، وصربيا، وسويسرا.

المصدر: وكالات