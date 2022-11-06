مهاجم ميلان جيرو يتعرض للطرد بعد ثوان من تسجيله لهدف "قاتل" (فيديو)

اعترف المهاجم أوليفييه جيرو، بأنه نسي أنه نال بطاقة صفراء سابقة حين خلع قميصه احتفالا بهدف متأخر سجله خلال فوز فريقه ميلان على سبيزيا 2-1 في الدوري الإيطالي ليتعرض للطرد أمس السبت.

وأحرز جيرو الذي شارك كبديل في الشوط الثاني هدف الفوز لميلان في الدقيقة 89، بعد عرضية متقنة من ساندرو تونالي قابلها بتسديدة على "الطاير" بطريقة رائعة في الشباك.

Olivier Giroud was shown a second yellow card for removing his shirt after scoring an 89th-minute winner against Spezia 😅



(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/bZYf7x1M9t — B/R Football (@brfootball) November 5, 2022

وتعرض جيرو للطرد بعد ثوان من تسجيله لهذا الهدف، بعدما قام بخلع قميصه للاحتفال، ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الحمراء لأنه كان قد تحصل على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 83.

Olivier Giroud scores an 89th minute winner, celebrates in front of a sold out San Siro by removing his shirt, picks up a second yellow, sent off. It’s the worst rule in football and must change. pic.twitter.com/WW4c3vZCug — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) November 5, 2022

وقال جيرو لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة عن طرده: "أهم شيء أننا حققنا ثلاث نقاط أخرى، لكنني غاضب جدا لأنني نسيت حصولي على الإنذار الأول".

وأضاف: "الأدرينالين والسعادة لإهداء الفوز للفريق لعبا دورا، بعد مواجهة شاقة تصرفت مثل طفل، لكن لدي ثقة تامة بالفريق".

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب مقلصا الفارق إلى ست نقاط عن المتصدر نابولي، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 9 نقاط بالمركز الـ17.

المصدر: "سكاي سبورتس"