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مهاجم ميلان جيرو يتعرض للطرد بعد ثوان من تسجيله لهدف "قاتل" (فيديو)

الرياضة

مهاجم ميلان جيرو يتعرض للطرد بعد ثوان من تسجيله لهدف
AP
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اعترف المهاجم أوليفييه جيرو، بأنه نسي أنه نال بطاقة صفراء سابقة حين خلع قميصه احتفالا بهدف متأخر سجله خلال فوز فريقه ميلان على سبيزيا 2-1 في الدوري الإيطالي ليتعرض للطرد أمس السبت.

وأحرز جيرو الذي شارك كبديل في الشوط الثاني هدف الفوز لميلان في الدقيقة 89، بعد عرضية متقنة من ساندرو تونالي قابلها بتسديدة على "الطاير" بطريقة رائعة في الشباك.

وتعرض جيرو للطرد بعد ثوان من تسجيله لهذا الهدف، بعدما قام بخلع قميصه للاحتفال، ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الحمراء لأنه كان قد تحصل على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 83.

وقال جيرو لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة عن طرده: "أهم شيء أننا حققنا ثلاث نقاط أخرى، لكنني غاضب جدا لأنني نسيت حصولي على الإنذار الأول".

وأضاف: "الأدرينالين والسعادة لإهداء الفوز للفريق لعبا دورا، بعد مواجهة شاقة تصرفت مثل طفل، لكن لدي ثقة تامة بالفريق".

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب مقلصا الفارق إلى ست نقاط عن المتصدر نابولي، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 9 نقاط بالمركز الـ17.

المصدر: "سكاي سبورتس"

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