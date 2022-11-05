الدوري الإيطالي.. ميلان يخطف فوزا قاتلا من سبيزيا (فيديو)
انتزع نادي ميلان فوزا "قاتلا" من أمام ضيفه سبيزيا بنتيجة 2-1 يوم السبت، على ملعب "سان سيرو" ضمن الجولة 13 من الدوري الإيطالي.
وأحرز هدفي الميلان كل من ثيو هيرنانديز وأوليفيه جيرو في الدقيقتين 21، و89، فيما سجل دانيال مالديني هدف سبيزيا الوحيد في الدقيقة 59.
He only needed 2 touches ✨— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 5, 2022
Theo Hernandez gets the party started for the defending champions 🔴⚫ pic.twitter.com/Zv2i7hoq55
Olivier Giroud was shown a second yellow card for removing his shirt after scoring an 89th-minute winner against Spezia 😅— B/R Football (@brfootball) November 5, 2022
(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/bZYf7x1M9t
DANIEL MALDINI SCORES AGAINST HIS PARENT CLUB MILAN. 😳— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 5, 2022
He is on loan at Spezia this season. pic.twitter.com/84WlMZYRbc
وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب مقلصا الفارق إلى ست نقاط عن المتصدر نابولي، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 9 نقاط بالمركز الـ17.
المصدر: وكالات