الدوري الإيطالي.. ميلان يخطف فوزا قاتلا من سبيزيا (فيديو)

انتزع نادي ميلان فوزا "قاتلا" من أمام ضيفه سبيزيا بنتيجة 2-1 يوم السبت، على ملعب "سان سيرو" ضمن الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

وأحرز هدفي الميلان كل من ثيو هيرنانديز وأوليفيه جيرو في الدقيقتين 21، و89، فيما سجل دانيال مالديني هدف سبيزيا الوحيد في الدقيقة 59.

He only needed 2 touches ✨



Theo Hernandez gets the party started for the defending champions 🔴⚫ pic.twitter.com/Zv2i7hoq55 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 5, 2022

Olivier Giroud was shown a second yellow card for removing his shirt after scoring an 89th-minute winner against Spezia 😅



(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/bZYf7x1M9t — B/R Football (@brfootball) November 5, 2022

DANIEL MALDINI SCORES AGAINST HIS PARENT CLUB MILAN. 😳



He is on loan at Spezia this season. pic.twitter.com/84WlMZYRbc — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 5, 2022

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب مقلصا الفارق إلى ست نقاط عن المتصدر نابولي، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 9 نقاط بالمركز الـ17.

المصدر: وكالات