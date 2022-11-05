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الدوري الإيطالي.. ميلان يخطف فوزا قاتلا من سبيزيا (فيديو)

الرياضة

الدوري الإيطالي.. ميلان يخطف فوزا قاتلا من سبيزيا (فيديو)
Legion-Media
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انتزع نادي ميلان فوزا "قاتلا" من أمام ضيفه سبيزيا بنتيجة 2-1 يوم السبت، على ملعب "سان سيرو" ضمن الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

وأحرز هدفي الميلان كل من ثيو هيرنانديز وأوليفيه جيرو في الدقيقتين 21، و89، فيما سجل دانيال مالديني هدف سبيزيا الوحيد في الدقيقة 59.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب مقلصا الفارق إلى ست نقاط عن المتصدر نابولي، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 9 نقاط بالمركز الـ17.

المصدر: وكالات

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