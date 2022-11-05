برشلونة يهزم ألميريا وبيكيه يغادر الملعب قبل نهاية المباراة في مشهد مؤثر (فيديو)

ودع نادي برشلونة جيرارد بيكيه بأفضل طريقة بفوزه على ألميريا 2-0 اليوم السبت، في المرحلة الـ13 من الدوري الإسباني في آخر مباراة يخوضها المدافع المخضرم مع النادي الكتالوني.

وأحرز ثنائية "البارسا"، عثمان ديمبيلي وفرينكي دي يونغ في الدقيقتين 48، و62 علما بأن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.

وبهذه النتيجة، ارتقى برشلونة إلى صدارة الدوري مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد، لكن الأخير سيكون بمقدوره استعادة الصدارة وفارق النقطة في حال فوزه على مضيفه رايو فاييكانو بعد غد الاثنين.

أما ألميريا، فقد تجمد رصيده عند 13 نقطة وبقي في المركز الـ15.

وكانت مباراة اليوم الأخيرة لبيكيه الذي أعلن الخميس الماضي أنه سيعتزل كرة القدم عن 35 عاما، بعد خوضه لقاء ألميريا.

وشارك بيكيه في المباراة أساسيا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 82 ويغادر الملعب في مشهد مؤثر، حيث ظهر وهو يحبس دموعه وسط دعم من زملائه وتصفيق وتشجيع الجماهير تقديرا لمسيرته مع الفريق.

Gerard Piqué leaves the Camp Nou for the final time 🥺 pic.twitter.com/eGKG1Lk49Z — ESPN FC (@ESPNFC) November 5, 2022

ودخل الدنماركي أندرياس كريستنسن بدلا من بيكيه.

كان بيكيه وصل إلى برشلونة في سن العاشرة قبل أن يغادر كتالونيا في عام 2004 للالتحاق بأكاديمية مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حقق معه لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يعود في العام ذاته إلى نادي الطفولة.

وحقق بيكيه مع برشلونة ثمانية ألقاب في الدوري الإسباني، دوري الابطال ثلاث مرات (2009، 2011 و2015)، كأس الملك سبع مرات إضافة إلى ألقاب أخرى.

ولعب بيكيه مع المنتخب الإسباني بين 2009 و2018 وحقق معه كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012 قبل أن يعتزل دوليا بعد مونديال روسيا الأخير.

المصدر: RT