الدوري الإيطالي.. نابولي يحلق في الصدارة بفوزه الثمين على وصيفه أتالانتا 2-1

حلق نابولي في الصدارة بفوزه الثمين على أبرز مطارديه المباشرين مضيفه أتالانتا 2-1 السبت ضمن منافسات المرحلة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقلب النادي الجنوبي تأخره بهدف من النيجيري أديمولا لوكمان (الدقيقة 19 من ركلة جزاء)، إلى فوز بفضل مواطن الأخير فيكتور أوسيمهن (الدقيقة 23) وإليف إلماس من مقدونيا الشمالية (الدقيقة 35).

وضرب نابولي المتصدر والوحيد الذي لم يخسر حتى الآن في الـ"سيري أ" عصفورين بحجر واحد، فاستعاد نغمة الفوز بعد الخسارة أمام ليفربول الإنجليزي في دوري الأبطال الثلاثاء، وابتعد عن أتالانتا بفارق 8 نقاط (35 مقابل 27) خلال المرحلة التي تشهد مباراة قمة أخرى بين يوفنتوس وإنتر غدا الأحد.

ويلهث نابولي وراء لقب أول منذ عام 1990 عندما قاده النجم الأرجنتيني الراحل الأسطورة دييغو ارماندو مارادونا إلى لقبه الثاني في تاريخه في الدوري الإيطالي.

المصدر: وكالات