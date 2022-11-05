بيكيه يشارك أساسيا في مباراته الأخيرة مع برشلونة

تواجد جيرارد بيكيه في التشكيلة الأساسية لبرشلونة التي ستخوض لقاء ألميريا السبت لحساب الأسبوع الـ13 من الدوري الإسباني، إذ ستكون هذه المباراة الأخيرة للمدافع المخضرم مع "البارسا".

وأعلن بيكيه الخميس الماضي، اعتزال اللعب عن 35 عاما، مؤكدا أن مباراة برشلونة ضد ألميريا ستكون الأخيرة في مسيرته.

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وقرر مدرب برشلونة، تشافي هرنانديز، الدفع ببيكيه في التشكيلة الأساسية في مباراته الأخيرة مع "البلاوغرانا".

وكان بيكيه وصل إلى برشلونة في سن العاشرة قبل أن يغادر كتالونيا في عام 2004 للالتحاق بأكاديمية مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حقق معه لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يعود في العام ذاته إلى نادي الطفولة.

وحقق بيكيه مع برشلونة ثمانية ألقاب في الدوري الإسباني، دوري الابطال ثلاث مرات (2009، 2011 و2015)، كأس الملك سبع مرات إضافة إلى ألقاب أخرى.

ولعب بيكيه مع المنتخب الإسباني بين 2009 و2018 وحقق معه كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012 قبل أن يعتزل دوليا بعد مونديال روسيا الأخير.

وخارج أرض الملعب، ارتبط بيكيه بالمغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا ولديهما ولدان وقد أعلنا في يونيو الفائت انفصالهما.

المصدر: RT