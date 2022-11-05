الدوري الألماني.. بايرن يرتقي إلى الصدارة مؤقتا بفوز صعب على هرتا

ارتقى بايرن ميونخ إلى الصدارة مؤقتا بفوزه الصعب على مضيفه هرتا برلين 3-2 السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ13 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وجاءت أهداف بايرن عن طريق جمال موسيالا وتشوبو موتينغ "ثنائية"، في الدقائق 12، 37 و38، فيما سجل هيرتا هدفيه عبر دودي لوكيباكيو ودافي سيلكي (ركلة جزاء) في الدقيقتين 40 و45.

وحقق بايرن فوزه الثامن تواليا والعاشر في المباريات الـ11 الأخيرة في مختلف المسابقات دون أن يتذوق طعم الخسارة.

ورفع الفريق البافاري رصيده في المركز الأول إلى 28 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن أونيون برلين الذي بإمكانه استعادة الصدارة وفارق النقطة في حال فوزه على مضيفه باير ليفركوزن غدا الأحد.

في المقابل، تابع هرتا سلسلة نتائجه المخيبة للآمال إذ اكتفى بفوزين مقابل خمسة تعادلات وست هزائم، ليحتل المركز الـ14 مع 11 نقطة.

المصدر: وكالات