هالاند يسجل في وقت "قاتل" ويمنح مانشستر سيتي فوزا ثمينا على فولهام (فيديو)

قاد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز صعب وثمين على ضيفه فولهام بنتيجة 2-1 اليوم السبت، لحساب المرحلة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحظي "السيتي" ببداية مثالية بالتقدم في النتيجة مبكرا في الدقيقة 17 عبر مهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي سدد كرة قوية من داخل المنطقة لمست أصابع الحارس بيرند لينو واصطدمت بالعارضة وسكنت الشباك.

وفي الوقت الذي كان يسيطر فيه مانشستر سيتي على مجريات الأمور، تلقى مهاجم فولهام، هاري ويلسون كرة بينية مميزة داخل المنطقة لينفرد بحارس مانشستر سيتي، إديرسون، إلا أنه تعرض للإعاقة من قبل الظهير جواو كانسيلو.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فولهام في الدقيقة 26، وزاد من معاناة "السيتي" بإشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه كانسيلو.

وتمكن فولهام من تعديل النتيجة بفضل تلك الركلة، والتي نفذها أندرياس بيريرا بنجاح بتسديدة أرضية على يمين الحارس إديرسون.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي بعد تعرض صانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بروين للعرقلة داخل منطقة الجزاء، وانبرى له هالاند بنجاح في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة مؤقتا، متقدما بنقطة واحدة عن أرسنال، الذي يواجه غدا الأحد مضيفه تشيلسي في قمة المرحلة الـ15.

في المقابل، تجمد رصيد فولهام عند 19 نقطة في المركز الثامن.

المصدر: وكالات