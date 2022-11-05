دورة "باريس-بيرسي".. الدنماركي رونه أول المتأهلين للنهائي

بلغ الدنماركي الشاب هولغر رونه (19 عاما) المباراة النهائية من دورة "باريس-بيرسي" للتنس، بفوزه على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 6-4 و6-2 اليوم السبت.

وقال رونه عقب وصوله إلى النهائي "أردت أن ألعب بشكل مختلف عن النهائي الأخير (في بازل). كان عليّ أن أكون أكثر عدوانية وأعتقد أنني نجحت. سيطرت على زمام الأمور في كل مرة. النتيجة تثبت ذلك".

وثأر رونه بالتالي لخسارته أمام ألياسيم بالذات في دورة بازل السويسرية الأحد الماضي، كما أوقف سلسلة انتصاراته المتتالية عند 16، علما بأن الكندي كان يسعى إلى إحراز لقبه الرابع في آخر أربعة أسابيع بعد تتويجه في فلورانسا وإنتويرب وبازل.

ولم يحقق أي لاعب أربعة ألقاب في أربعة أسابيع منذ قرابة 40 عاما، وتحديدا منذ التشيكي-الأمريكي إيفان لندل الذي رفع في خريف 1981 خمس كؤوس في خمسة أسابيع.

ويلتقي رونه في النهائي المقرر غدا الأحد مع الفائز من المواجهة التي ستجمع لاحقا بين الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف سادسا في الدورة والأول عالميا سابقا، واليوناني ستيفانو تسيتسيباس المصنف خامسا.

المصدر: أ ف ب