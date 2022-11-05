لوبيتيغي مدربا جديدا لوولفرهامبتون

أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت، تعيين الإسباني جولين لوبيتيغي مدربا جديدا للفريق.

ورحب وولفرهامبتون عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، بالمدرب الإسباني البالغ 56 عاما والذي كانت آخر محطاته التدريبية رفقة إشبيلية (2019-2022) وقاده إلى التتويج بلقب الدوري الأوروبي موسم 2019-2020.

We are delighted to announce Julen Lopetegui will take charge as our new head coach on Monday 14th November.



🐺✍️ — Wolves (@Wolves) November 5, 2022

كما أشرف لوبيتيغي في السابق على تدريب بورتو وريال مدريد والمنتخب الإسباني.

وقال جيف شي، رئيس مجلس إدارة وولفرهامبتون في بيان "جولين مدرب من الطراز الأول وهو صاحب خبرة مميزة. نحن سعداء جدا بالتوصل لاتفاق لضمه إلى وولفرهامبتون".

وأكد الـ"وولفز " عبر موقعه الرسمي أن تجربة لوبيتيغي الأولى في الدوري الإنجليزي ستبدأ رسميا في الـ14 من نوفمبر الحالي.

وخاض وولفرهامبتون 13 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في مواجهتين فقط، وتعادل في 4 مباريات، وخسر في 7 مناسبات.

ويحتل الفريق المركز الـ19 قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط.

المصدر: وكالات