منتخب إنجلترا يتلقى ضربة جديدة قبل انطلاق مونديال قطر

سيغيب بن تشيلويل، ظهير أيسر منتخب إنجلترا، عن مونديال "قطر 2022" المقرر بعد أسبوعين، بعد تعرضه لإصابة في عضلات باطن الركبة، بحسب ما أعلن اللاعب اليوم السبت.

وقال لاعب تشيلسي عبر حسابه على "تويتر": "بعد إصابتي بالرباط الصليبي (في نوفمبر 2021)، قاتلت كثيرا للعودة قبل كأس العالم. كان أحد أحلامي. للأسف لن تكون الأمور ممكنة بحسب نتائج الفحوص".

Following my ACL injury I worked so hard to make sure I was ready for the World Cup. It has always been a dream of mine. Unfortunately, this won’t be possible following my scan results. I’ll do all I can to get back playing for Chelsea ASAP. Thanks for the messages of support 💙 pic.twitter.com/2H01Whhfhn — Ben Chilwell (@BenChilwell) November 5, 2022

وأضاف اللاعب الذي عرج في مباراة دينامو زغرب الكرواتي ضمن دوري أبطال أوروبا الأربعاء "سأقوم بكل شيء كي أعاود اللعب مع تشيلسي قريبا".

وغاب تشيلويل (25 عاما و17 مباراة دولية) عن قسم كبير من الموسم الماضي، قبل أن يعود أخيرا.

وكان من المتوقع مشاركة تشيلويل في بعثة إنجلترا التي افتقدت زميله في تشيلسي ريس جيمس المصاب بركبته في أكتوبر ضد ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وتعاني إنجلترا أيضا من إصابة كايل ووكر ظهير مانشستر سيتي بطل الدوري، ولاعب الوسط كالفن فيليبس اللذين ساهما بشكل كبير في بلوغ منتخب "الأسود الثلاثة" المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة.

المصدر: أ ف ب