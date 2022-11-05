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سان جيرمان يعلن إصابة ميسي قبل أسبوعين من انطلاق مونديال قطر

الرياضة

سان جيرمان يعلن إصابة ميسي قبل أسبوعين من انطلاق مونديال قطر
Legion-Media
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سيغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة عن مواجهة باريس سان جيرمان ولوريان المقررة غدا الأحد في الدوري الفرنسي، بحسب ما أعلن الفريق الباريسي السبت.

وتعرض ميسي (35 عاما) "لالتهاب في وتر أخيل" وسيخضع للعلاج، بحسب ما أعلن فريقه المملوك قطريا.

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كما تعرض مدافع سان جيرمان، الدولي الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي لإصابة في وتر أخيل وغاب عن رحلة يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء "وسيتابع تمارينه الفردية".

وشرح مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف غالتييه في مؤتمر صحفي عقده عشة مواجهة لوريان "ليو لديه التهاب في الوتر، أعتقد أنه سيكون جاهزا للمباراة المقبلة، على غرار بريسنيل الذي يتابع مرحلة التعافي نظرا للضربة التي تلقاها".

وتأتي معاناة ميسي مع هذه الإصابة قبل أسبوعين تقريبا من انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر.

ويأمل ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات (رقم قياسي)، في تحقيق بطولة كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، وربما في ظهوره المونديالي الأخير في قطر.

ويرى الكثيرون أن الأرجنتيني يستحق الفوز بكأس العالم قبل تعليق حذائه، لتكريس نفسه كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم إن لم يصبح أعظمهم على الإطلاق.

المصدر: وكالات

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