رئيس الاتحاد الآسيوي يدعو إلى الوحدة ويؤكد دعمه لمونديال قطر

دعا رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، أسرة كرة القدم العالمية للوحدة خلف كأس العالم في قطر.

ووقف رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بصلابة مع دولة قطر والاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، وأكد دعمه الكامل من أجل ضمان نجاح مونديال "قطر 2022".

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وقال سلمان بن إبراهيم آل خليفة في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس": "تعود كأس العالم إلى قارة آسيا بعد غياب لـ20 عاما وتقام في وقت صعب يتعافى فيه العالم من آثار جائحة كورونا".

وأضاف "الجهود الاستثنائية المبذولة في دولة قطر ستضمن أن كأس العالم ستحقق نجاحا رائعا".

وتابع "نجاح كأس العالم في قطر هو ضرورة كبيرة حاليا".

وختم "لا توجد أي رياضة أخرى تمتلك مثل هذه القدرة الرائعة على جمعنا بروح الإيجابية والمتعة والحماس والتفاؤل".

المصدر: "بي إن سبورتس"