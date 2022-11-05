عودة متوقعة لنوير حارس مرمى ألمانيا قبل انطلاق كأس العالم

مع تبقي بضعة أسابيع فقط على انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، ينتظر أن يعود الألماني مانويل نوير لحراسة مرمى بايرن ميونخ لأول مرة منذ نحو شهر بعد معاناته من مشكلة في الكتف.

ولم يلعب نوير منذ المباراة التي تعادل فيها البايرن مع بوروسيا دورتموند (2-2) في 8 أكتوبر الماضي، لكن مدرب الفريق البافاري، يوليان ناغلسمان، قال أمس الجمعة، إن حارس المرمى الدولي الألماني سيلعب في مباراة هيرتا برلين المقررة في وقت لاحق اليوم السبت ضمن الدوري الألماني، طالما لم تظهر انتكاسات خلال آخر جلسة تدريب قبل المباراة.

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وأضاف المدرب "انتظرنا الوقت الذي احتاجه للتخلص من الألم. وهناك دائما مخاطرة مؤكدة، لكن الأطباء سمحوا بذلك (بعودة نوير)".

وأوضح "يمكن دائما أن يحدث أي شيء. كرة القدم رياضة احتكاك".

وكان نوير، كشف الأربعاء الماضي عن علاجه في السابق من سرطان الجلد وخضوعه لجراحة.

وينتظر أن يعلن مدرب منتخب ألمانيا، هانزي فليك، الخميس المقبل عن تشكيلته التي ستخوض نهائيات مونديال قطر.

ويستهل المنتخب الألماني مشواره في كأس العالم أمام اليابان في 23 نوفمبر.

المصدر: أ ب