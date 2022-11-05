ميسي يظهر في فيديو مثير مع زملائه في منتخب الأرجنتين

ظهر ليونيل ميسي في مقطع دعائي من مسلسل وثائقي جديد، وهو يحمس زملاءه في منتخب الأرجنتين من أجل التتويج بكوبا أمريكا، وذلك قبل خوض نهائي البطولة التي أقيمت في البرازيل العام الماضي.

وأطلقت منصة "نتفلكس" العالمية الشهيرة، مسلسلا وثائقيا مكونا من ثلاث حلقات، ويحمل عنوان "كن خالدا.. أبطال كوبا أمريكا"، يستعرض فيه كواليس منتخب الأرجنتين قبل وأثناء بطولة كوبا أمريكا 2021 التي توج بها رفاق ميسي.

Si eres argentino, vas a llorar: la emocionante charla de Messi antes de la final de la Copa América 🥲 pic.twitter.com/DWrNvu8Pg6 — MARCA (@marca) November 2, 2022

وفي المقطع ظهر ميسي على غير عادته متحمسا للغاية وهو يتحدث لزملائه قبل خوضهم نهائي كوبا أمريكا، إذ قال: "45 يوما دون رؤية عائلاتنا أيها الأولاد.. كان لدينا هدف ونحن على بعد خطوة صغيرة من تحقيقه".

🗣 Gonzalo Higuaín on Lionel Messi's speech prior to the 2021 Copa America final: "The speech from the other day gave me goosebumps. He doesn't realize what he does to others, what he says comes through in a tremendous way." Via @TyCSports. 🇦🇷pic.twitter.com/T295M1AeA8 — Roy Nemer (@RoyNemer) November 4, 2022

وأضاف: "أتعلمون.. لا يوجد شيء اسمه صدفة! كان من المفترض أن تقام منافسات البطولة في الأرجنتين" في إشارة إلى نقل البطولة من الأرجنتين في آخر لحظة لإقامتها في البرازيل.

وتابع "البرغوث": "أحضرها الله هنا، أحضرها هنا كي تكون هنا في استاد ماراكانا لتكون أجمل لنا جميعا، دعونا نخرج (إلى الملعب) بثقة وهدوء، ونعود بالكأس إلى بلادنا".

وقدم ميسي وزملاؤه في نهائي كوبا أمريكا الذي أقيم في 11 يوليو 2021، مباراة ملحمية ضد البرازيل (الدولة المضيفة)، ونجحوا في التتويج باللقب، بهدف وحيد أحرزه أنخيل دي ماريا.

وأنهى هذا اللقب فترة طويلة من غياب الأرجنتين عن منصات التتويج، استمرت منذ عام 1993، وهي آخر مرة فاز فيها "التانغو" باللقب القاري، ليرفع رصيده إلى 15 لقبا، بالتساوي مع أوروغواي، ليتقاسما عرش كرة القدم في القارة اللاتينية.

كما أن هذا اللقب هو الأول لميسي مع المنتخب الأرجنتيني الأول.

وساهم ذلك الإنجاز بشكل مباشر في فوز "ليو" بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2021.

المصدر: وكالات