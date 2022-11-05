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منتخب السعودية يعدل موعد مباراته مع كرواتيا تحسبا لمواجهة الأرجنتين

الرياضة

منتخب السعودية يعدل موعد مباراته مع كرواتيا تحسبا لمواجهة الأرجنتين
Legion-Media
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اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارا بضبط موعد لقاء كرواتيا الودي المقرر في 16 نوفمبر الجاري في الرياض على نفس موعد المواجهة التي ستجمع "الأخضر" والأرجنتين في مونديال قطر.

وتقرر أن تقام مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الكرواتي في الواحدة ظهرا بتوقيت السعودية وهو نفس موعد مباراة المنتخب الأرجنتيني في بداية مشوار "الأخضر" في مونديال قطر في 22 نوفمبر الجاري.

وجاء هذا القرار بناء على رغبة المدير الفني لمنتخب السعودية، الفرنسي هيرفي رينارد، الذي أكد أنه يريد أن يتأقلم لاعبوه مع هذا التوقيت قبل انطلاق مشوار "الأخضر" في مونديال قطر.

ويتواجد المنتخب السعودي في كأس العالم في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات المكسيك، وبولندا، والأرجنتين.

المصدر: الاتحاد السعودي لكرة القدم

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