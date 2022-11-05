منتخب السعودية يعدل موعد مباراته مع كرواتيا تحسبا لمواجهة الأرجنتين

اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارا بضبط موعد لقاء كرواتيا الودي المقرر في 16 نوفمبر الجاري في الرياض على نفس موعد المواجهة التي ستجمع "الأخضر" والأرجنتين في مونديال قطر.

وتقرر أن تقام مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الكرواتي في الواحدة ظهرا بتوقيت السعودية وهو نفس موعد مباراة المنتخب الأرجنتيني في بداية مشوار "الأخضر" في مونديال قطر في 22 نوفمبر الجاري.

موعدنا 16 نوفمبر في الرياض 😍

نختتم رحلة إعدادنا بين جماهيرنا على ملعب مرسول بارك أمام منتخب كرواتيا عند الواحدة ظهرًا ⏰ ..

ومنها نحلق إلى الدوحة للمشاركة السادسة في كأس العالم 🏆 pic.twitter.com/JTJ8r7ayJ2 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 4, 2022

وجاء هذا القرار بناء على رغبة المدير الفني لمنتخب السعودية، الفرنسي هيرفي رينارد، الذي أكد أنه يريد أن يتأقلم لاعبوه مع هذا التوقيت قبل انطلاق مشوار "الأخضر" في مونديال قطر.

ويتواجد المنتخب السعودي في كأس العالم في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات المكسيك، وبولندا، والأرجنتين.

المصدر: الاتحاد السعودي لكرة القدم