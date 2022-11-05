مولر مهاجم بايرن ميونخ يعلق على اعتزال بيكيه بعبارة واحدة

ما زالت ردود الأفعال على اعتزال جيرارد بيكيه المفاجئ تتوالي وآخرها جاء من أحد أبرز منافسي مدافع برشلونة وهو مهاجم بايرن ميونخ الألماني، توماس مولر.

وأعلن بيكيه الخميس الماضي، اعتزال اللعب عن 35 عاما، مؤكدا أن مباراة برشلونة ضد ألميريا المقررة في وقت لاحق اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ستكون الأخيرة في مسيرته.

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وتفاعل مولر الذي واجه بيكيه في أكثر من مناسبة في السنوات القليلة الماضية مع اعتزال المدافع الدولي الإسباني السابق، حيث نشر عبر حسابه على "تويتر" الفيديو الذي أعلن فيه بيكيه اعتزاله وعلق قائلا: "كنتَ دائما خصما قويا ورياضيا عظيما، أنت بطل وأسطورة للعبتنا (كرة القدم)".

Always a tough opponent and a great sportsman. A champion and a legend of our game. Thank you @3gerardpique 🤝💪🏻 #GerardWay#GerardPique#allthebesthttps://t.co/xY2Wn7hN8o — Thomas Müller (@esmuellert_) November 4, 2022

وكان بيكيه وصل إلى برشلونة في سن العاشرة قبل أن يغادر كتالونيا في عام 2004 للالتحاق بأكاديمية مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حقق معه لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يعود في العام ذاته إلى نادي الطفولة.

وحقق بيكيه مع برشلونة ثمانية ألقاب في الدوري الإسباني، دوري الابطال ثلاث مرات (2009، 2011 و2015)، كأس الملك سبع مرات إضافة إلى ألقاب أخرى.

ولعب بيكيه مع المنتخب الإسباني بين 2009 و2018 وحقق معه كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012 قبل أن يعتزل دوليا بعد مونديال روسيا الأخير.

وخارج أرض الملعب، ارتبط بيكيه بالمغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا ولديهما ولدان وقد أعلنا في يونيو الفائت انفصالهما.

المصدر: RT +وكالات