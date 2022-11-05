البطولة الختامية.. خروج التونسية أنس وتأهل سابالينكا إلى نصف النهائي

ودعت التونسية أنس جابر دور المجموعات من البطولة الختامية لموسم التنس، فيما بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا نصف النهائي السبت في تكساس الأمريكية.

وتفوقت سابالينكا المصنفة سابعة على الأمريكية جيسيكا بيغولا الثالثة 6-3 و7-5، ثم خسرت أنس الثانية أمام اليونانية ماريا ساكاري الخامسة بمجموعتين دون رد.

Hat Trick 🤠@mariasakkari goes 3-0 in the Nancy Richey Group without dropping a set!#WTAFinalspic.twitter.com/UCGIk8KuTp — wta (@WTA) November 5, 2022

وبعد فوز سابالينكا، كانت أنس قادرة على التأهل إلى نصف النهائي، بحال فوزها على ساكاري بمجموعتين نظيفتين.

ولكن وصيفة ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز منيت بخسارة قاسية أمام ساكاري 2-6 و3-6 في 69 دقيقة، بعد ارتكابها 31 خطأ مباشرا مقابل 10 فقط لخصمتها اليونانية، فحلت ثالثة في مجموعة "نانسي ريتشي".

المصدر: وكالات