ريال مدريد يوجه رسالة باللغة العربية لأهل الرياض

وجه نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم رسالة حماسية لأهل العاصمة السعودية الرياض، قبل استضافة المملكة بطولة كأس السوبر الإسباني في يناير 2023.

وكتب النادي الملكي على حسابه في موقع "تويتر": "جايينكم يا أهل الرياض في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني".

🇸🇦 جايينكم يا أهل الرياض!

🏆 نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

🆚 @valenciacfArab

🗓 11/01/2023 #SupercopaDeEspaña — ريال مدريد (@realmadridarab) November 4, 2022

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد فالنسيا في 11 يناير 2023 في الرياض ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وفي المباراة الثانية من الدور نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني يلتقي برشلونة على ملعب الملك فهد في الرياض، مع ريال بيتيس.

ويشارك ريال مدريد في بطولة كأس السوبر لهذا الموسم بصفته بطلا للدوري المحلي وبرشلونة وصيفا له، بينما يشارك ريال بيتيس بصفته حامل لقب كأس إسبانيا وفالنسيا وصيفا له.

وكانت السعودية استضافت أول نسخة لكأس السوبر الإسباني بعد تغيير نظامه ليشمل أربعة أندية في 2020 حين توج ريال مدريد على حساب غريمه وجاره أتلتيكو مدريد بفوزه عليه بركلات الترجيح.

المصدر: حساب ريال مدريد على "تويتر"